فان دايك: نجحنا في إيقاف البايرن.. والتأهل أهم من أي إنجاز شخصي

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أن تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أهم من الهدف الذي سجله في شباك بايرن ميونيخ.



وقال فان دايك لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "كانت ليلة جميلة بعد الفوز والتأهل أمام خصم قوي ، كنا نريد إيقاف خطورة بايرن ونجحنا في ذلك، مع خلق فرص لنا".



وتابع "نجحوا في تسجيل هدف ولكننا فعلنا ما علينا فعله وسجلنا 3 أهداف ، أنا سعيد جدا بالهدف الذي سجلته ولكن بصفة عامة التأهل لربع النهائي كان الأهم لنا".



