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التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس

الخميس 14/مارس/2019 - 06:09 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن اجتماع مجلس الوزراء، استعرض الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وتصور الصندوق في عملية الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة، والآليات التنفيذية لضمان عدم ظلم أحد.

وأوضح "عثمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، "بعد تصريحات الرئيس السيسي عن خطورة تعاطي المخدرات في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، تلقينا 600 طلب للعلاج على الخط الساخن بنا، ومعظم المتصلين كانوا من الموظفين".

وأشار إلى أنه سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حتى يتم فصل أي موظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.

وواصل حديثه: "نستخدم كاشفًا استدلاليًا للكشف عن تعاطي المخدرات ونحصل على عينة من الموظف وفي حالة ثبوت إيجابية العينة يتم تحويل العينة للمعامل المركزية لوزارة الصحة والطب الشرعي للتأكد من ثبوت التعاطي لاتخاذ الإجراء اللازمة، وهناك آليات التظلم، وتم تحديدها في اجتماع مجلس الوزراء".

وتابع: "سلمنا الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات على الطرق السريعة، وذلك لتحقيق انخفاض قوي في نسب التعاطى بين السائقين المهنيين، وخلال العامين الماضيين كشفنا على أكثر من 12 ألف سائق حافلة مدرسة ووصلت نسبة التعاطي إلى 3% بعدما كانت 12 %".

واختتم: "علينا التوصل إلى دراما رشيدة للتوعية بمخاطر المخدرات، وهناك مخرج لكل من يتعاطى المواد المخدرة ونقدم خدمة العلاج مجانا وفي سرية كاملة ومن يتقدم طواعية لن يقع تحت طائلة القانون".

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