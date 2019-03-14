ألمانيا تعلن عجزها عن تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلنت ألمانيا أنها لن تتمكن من تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت الأحد الماضي وخلَّفت 157 قتيلًا.





وأوضح المتحدث باسم المكتب الفيدرالي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، "جيرموت فريتاج" أمس، الأربعاء، أن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية، مؤكدًا: "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد يعتمد على برمجيات جديدة، لا نستطيع القيام بذلك"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.





وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أمس، الأربعاء، أن الصندوقين الأسودين اللذين اُنتشلا من حطام الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737 ماكس 8، سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.





فيما اتخذت العديد من الدول قرارًا بغلق مجالها الجوي أمام هذا النوع من الطائرات، مع تكرار الحوادث الكارثية له.