عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

لا يزال مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، مستمرا في عمله على توثيق الأماكن، حيث يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ومن أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه المطرب الكبير إبراهيم حمودة، حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه " 44 شارع النزهه- الظاهر-القاهرة " كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 13/08/1913، تاريخ الوفاة: 16/01/1986.



ولد إبراهيم حمودة في حي باب الشعرية بالقاهرة، كان أبوه منشدًا فى جامع الخازندار، وقد انضم «إبراهيم» لفرقة أبيه للإنشاد الدينى، ثم التحق بمعهد الإذاعة العربية ثم بمدرسة فن الاستعراض.



تتلمذ إبراهيم حمودة على يد الموسيقار محمد عبدالوهاب، كما تتلمذ أيضًا على يد مصطفى رضا، وصفر على، قام بالغناء فى الملاهى وتنقل بين المسارح الاستعراضية وفى الكازينوهات كمسرح «بديعة مصابني»، شارك فى أوبريتات منها أوبريت شهرزاد فى عام 1946، وقام بالبطولة أمامه رجاء عبده، وعقيلة راتب وكان مخرج هذا الأوبريت زكى طليمات، كما شارك فى أوبريت الفلاحة وأوبريت الأميرة روشتارة.



يعتبر إبراهيم حمودة هو أول مطرب يشارك أم كلثوم فى أغانى الثنائيات، فاختارته بنفسها ليشاركها بطولة فيلم "عايدة" -ابتعد عن العمل الفني بعد إصابته في حادث سيارة في مدينة الإسكندرية، وأدى العلاج الخاطيء الذي تلقاه إثر الحادثة إلى إصابته بالشلل.



من أبرز أفلامه: ليلى بنت الصحراء، ونداء القلب، وشهداء الغرام، وقصة غرام، والصبر طيب، والدنيا بخير، ومعروف الاسكافى، وكلام الناس، وليلة غرام، والعلمين.