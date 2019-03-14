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رياضة

فضل يكشف موعد إعلان نظام بيع تذاكر كأس الأمم الإفريقية ..فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 03:19 ص
كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
محمد رشاد
أكد محمد فضل، مدير كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل، أن آلية بيع التذاكر ستتحدد بعد قرعة البطولة المشارك بها 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ "كان".

وقال "فضل"، عبر قناة "أون سبورت": "نظام الحجز الإلكتروني لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه في الأول من أبريل المقبل، أما عملية طرح التذاكر لـ52 مباراة فستتم وفقًا لأنظمة مختلفة ستتحدد عقب إجراء قرعة البطولة، وسيتم الإعلان عنها يوم 20 أبريل".

وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة سيكونون بين المتطوعين للعمل في البطولة، مضيفًا: "نريد خلق كوادر مثلما حصلت على الفرصة لنثبت أننا على قدر المسؤولية، فمن أهداف البطولة خلق كوادر جديدة ومنح الأمل للشعب المصري".

ووجه مدير بطولة كأس الأمم، رسالة واضحة، مشددًا: "أتمنى أن نجد المساندة من جميع الفنادق، فاستضافة البطولة مشروع قومي، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة للجميع، لأنها لم تصل للبعض".

وأتم فضل رسالته: "ننتظر رد فعل جيد، لأنها بطولة مهمة للبلد، نحتاج من الفنادق خدمات وإمكانيات وأسعار جيدة".

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