خروج آلاف الفراشات بولاية أمريكية في مشهد لم يتكرر منذ 14 عاما

امتلأت سماء جنوب كاليفورنيا بالملايين من الفراشات الجميلة الملونة، في أكبر حدث لهجرة الفراشات منذ عام 2005، بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت على الولاية مؤخرًا.





وقال الخبراء إن فصل الشتاء الرطب على نحو غير معتاد في الولاية كان أكثر برودة من المعتاد في شهر فبراير، الذي أدى إلى ازدهار النباتات مما قدم طعامًا وفيرًا للفراشات التي خرجت من يرقاتها في منظر بديع، وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.





وأوضح "آرت شابيرو"، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا بقسم التطور والبيئة في ديفيس، كلية العلوم البيولوجية، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أنه كلما زاد عدد النباتات زاد عدد الفراشات، مضيفًا أن هذا الحدث هو الأكبر للفراشات منذ عام 2005، ويقدر بأن مليارات الفراشات قد خرجت في هذا الموسم للهجرة.





ورصدت مئات الفراشات في أماكن الطرق السريعة بالولاية الأمريكية، حيث ظهرت بشكلها المميز، وكانت باللون الأسود والأجنحة البرتقالية والنقاط البيضاء، أما الأجزاء السفلية فكانت مثل ريش الطاووس.





وشارك السكان المحليون، لقطات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للفراشات وهي تطير في السماء.



