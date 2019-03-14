محافظ قنا يفتتح معرض نجع حمادي الأول للكتاب

افتتح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان معرض نجع حمادي الأول للكتاب الذي تُقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع قصور الثقافة ودار المعارف، وذلك بحضور النائب محمود عبد السلام الضبع والنائب محمد عبد العزيز الغول والنائب فتحى قنديل والنائبة سحر صدقي أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ولفيف من المثقفين والمفكرين والقُرّاء .



تفقد المحافظ أقسام المعرض واستمع إلى شرح لأهم الكتب الأدبية والثقافية والتعليمية والعلمية والتاريخية والقانونية التي يضمها المعرض مؤكدا علي أهمية دور القراءة فى بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تساهم بشكل فعال في بناء ونهضة مصرنا الحبيبة .



وقال الهجان إن المعرض يوفر كتب متنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة كما يساهم في نشر الثقافة والمعرفة وتنمية روح البحث والاطلاع.



وأوضح محافظ قنا انه تم تخصيص مساحة 4400 م2 بجوار ميدان الدولفين بمدينة قنا لإنشاء مكتبة إقليمية والتى سوف تثري الحركة الثقافية وتشجع الشباب والفتيات على القراءة والتعلم فضلا عن دورها فى تقديم المواد العلمية للباحثين فى مختلف المجالات.



وأعرب أعضاء مجلس النواب عن سعادتهم البالغه بتنظيم المعرض بنجع حمادى والذى يضم عددًا كبيرًا من الكتب فى المجالات المختلفة ، مطالبين بالتوسع في اقامة مثل هذه المعارض وذلك من اجل دعم القراءة وتوعية المواطنين بأهميتها في بناء العقل وتطوير الفكر والوصول بالخدمات الثقافية لكل المواطنين وزيادة معدلات القراءة لدي الشباب.



وأقامت الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضين للكتاب بمحافظة قنا حيث اقيم المعرض الاول بنادي الفتيات بمدينة قنا خلال الفترة من 28 فبراير وحتي 9 مارس بينما يُقام المعرض الثاني بمدينة نجع حمادي خلال الفترة من 13 مارس إلى 23 مارس 2019.