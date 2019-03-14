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محافظات

ضبط 4 متهمين سرقوا 358 ألف جنيه من معرض موتوسيكلات بالدقهلية

الخميس 14/مارس/2019 - 03:51 ص
كشف لغز سرقة 358
كشف لغز سرقة 358 ألف جنية من خزينة معرض دراجات بخارية
همت الحسينى
كشف ضباط مباحث السنبلاوين، عن لغز سرقة 358 ألف جنيه من خزينة معرض لبيع الدراجات البخارية، وضبط الجناة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من "صلاح أحمد البدوى"، 49 عامًا، صاحب معرض دراجات بخارية بشارع أحمد ماهر بمدينة السنبلاوين؛ باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمحل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد النجار، رئيس مباحث السنبلاوين ومعاونيه النقيب محمد الشامى والنقيب نصر نجم، تبين أن وراء الواقعة "نصر . ال . ف"، 22 عامًا، عامل، ومقيم بحى الطيارة بمدينة السنبلاوين، و"خالد . أ . ح . أ"، 21 عامًا، طالب، ومقيم بطريق المعاهدة، و"محمد . أ . م . ر"، 19 عامًا، عاطل، ومقيم طنبول الجديدة، و"السعيد . ي . س"، 24 عامًا، سائق توك توك، ومقيم أرض الخواجة بالمدينة و"محمد . أ . ال . م"، وشهرته "بوجى"، 23 عامًا، و"محمد . س. م"، وشهرته "زنجر"، ومقيمين بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم ضبط كل المتهمين- عدا الخامس والسادس (جارٍ تكثيف الجهود لسرعة ضبطهما).

فيما عثر بحوزة المقبوض عليهم على 358.400 جنيه.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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