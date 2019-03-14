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أخبار العالم

اختتام مفاوضات طالبان وواشنطن بشأن مصير القوات الأجنبية دون اتفاق

الخميس 14/مارس/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
حسن محرم
اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، محادثات السلام، في العاصمة القطرية الدوحة، بإحراز تقدم كبير لكن دون التوصل لاتفاق تام بشأن موعد انسحاب القوات الأجنبية.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مصادر، أن مفاوضين من الولايات المتحدة وطالبان اختتموا أطول جولة لمحادثات السلام بإحراز تقدم لكن دون التوصل لاتفاق.

وبينت المصادر أنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق، هذا الشهر، موضحة أن واشنطن قد سعت أيضا خلال المحادثات التي استمرت 16 يوما للحصول على تأكيدات بأن طالبان لن تستخدم أفغانستان لشن هجمات.

وأوضح مصدر مطلع على الاجتماعات أن انسحاب القوات الأجنبية وضمان عدم استخدام أفغانستان لمهاجمة أي دولة أخرى، كانا محور النقاش الوحيد.

وشارك في المباحثات، التي جرت بالعاصمة القطرية الملا عبد الغني برادار، المسؤول السياسي لطالبان، وفريق تفاوضي أمريكي برئاسة المبعوث الخاص، زلماي خليل زاد.

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اختتام مفاوضات طالبان وواشنطن بشأن مصير القوات الأجنبية دون اتفاق

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