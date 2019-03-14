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عمر طاهر: الأبراج تهدد مدينة الشيخ زايد

الخميس 14/مارس/2019 - 06:12 ص
الكاتب والروائي
الكاتب والروائي عمر طاهر
حسام الحارتي
قال الكاتب والروائي عمر طاهر، إن "مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها أثناء تواجد المهندس حسب الله الكفراوي، خططها لتكون بدون أبراج"، وقال: "أي شخص يشتري في المدينة كان يشتري شكلًا للمعيشة من سكن وشوارع وبيوت بشكل معين".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten" : "نرفض مشروع أبراج الشيخ زايد لأن المخطط العام لا يحتوي على ارتفاعات، معلقا :" اتحدى اي شخص يقوم بإثبات أن مدينة الشيخ زايد مخطط لها بتواجد أبراج ".

واستطرد: "المشروع عبارة عن مجموعة من الأبراج وكل برج يضم 20 طابقا، والإقامة في المدن الجديدة لا تعني الشقة فقط، وإنما شكل المعيشة ".

وأوضح أن ما يحدث الآن هو تحول مدينة الشيخ زايد إلى هيكل مدينة نصر، وهي الآن تنهار في المرافق والطرق، بالإضافة إلى انتشار القمامة وزيادة الزحام بها، معلقا: "مدينة الشيخ زايد الوحيدة التي رفضت طلبات التعلية لأن المرافق لا تسمح".

وأشار إلى أن جميع سكان الشيخ زايد يواجهون ما يحدث من أجل الحفاظ على المدينة.

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