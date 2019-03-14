تستغرق 6 أعوام على الأقل.. عائلة إسبانية تسافر حول العالم في شاحنة

بعد رحلات عدة وتفكير كثير، قررت "مارتيا برويل" البالغة من العمر 38 عامًا، وزوجها "دانييل جيمينو"، 42 عامًا، ترك كل شيء خلفهما والسفر حول العالم في شاحنة مع أطفالهما الثلاثة الصغار الذين تبلغ أعمارهم "سنة و3 أعوام و6"، الذين تركوا المدرسة للانضمام إلى رحلة أبويهم.





الأسرة الإسبانية خططت للسفر حول العالم في رحلة مثيرة بالسيارة فقط، وبدأت في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر عامين كاملين للسفر عبر الأمريكتين فقط من باتاجونيا إلى ألاسكا، والسفر في كل أنحاء آسيا لمدة عامين ثم حول أفريقيا لمدة عامين آخرين، وفقًا لصحيفة إلـ "بي" الإسبانية في نسختها الإنجليزية.





وخاضت هذه الأسرة كثيرًا من التحديات، منها كيفية التأقلم مع الحياة هم الخمسة في مساحة السيارة التي لا تزيد على 8 أمتار، والتعامل مع انزعاج الأطفال من خلال تقديم "روتين مختلف" كل يوم لهم، كي لا يصابوا بالملل، فالاستيقاظ يكون مبكرًا يليه تناول وجبة الإفطار، ثم تعلمهم الأم القراءة والرياضيات بينما يعتني الأب بالابن الأصغر سنًا.





وسجلت الأم لابنيها الأكبر سنا في برامج التعلم عن بعد، التابعة لوزارة التعليم الإسبانية، كبديل عن الذهاب اليومي للمدرسة، وعلى الرغم من اتباعهم لخط سير محدد للسفر حول العالم ، إلا ان الرحلة- التي ستستغرق عدة أعوام - لن تكون سهلة عليهم ابدا، هذا السبب جعل الأبوين يفكران في تسجيل كل خطوات رحلتهم لإصدار سلسلة كتب وثائقية عن رحلاتهم ليكون ربحها مساهما في تمويل باقي مغامراتهم السنوات المقبلة.





وعلى الرغم من أن الإنترنت ليس متاحًا دائمًا، إلا أن العائلة كانت على اتصال مع الأقارب والأصدقاء في إسبانيا، فحين تتاح الفرصة يقومان بإرسال مقاطع الفيديو لأقاربهم ليطمئنوا عليهم، حيث أنهم كانوا معارضين لقرار سفرهم.