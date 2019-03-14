ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تستغرق 6 أعوام على الأقل.. عائلة إسبانية تسافر حول العالم في شاحنة

الخميس 14/مارس/2019 - 07:50 ص
أسرة إسبانية تسافر
أسرة إسبانية تسافر العالم في شاحنة
أماني إبراهيم
بعد رحلات عدة وتفكير كثير، قررت "مارتيا برويل" البالغة من العمر 38 عامًا، وزوجها "دانييل جيمينو"، 42 عامًا، ترك كل شيء خلفهما والسفر حول العالم في شاحنة مع أطفالهما الثلاثة الصغار الذين تبلغ أعمارهم "سنة و3 أعوام و6"، الذين تركوا المدرسة للانضمام إلى رحلة أبويهم.

الأسرة الإسبانية خططت للسفر حول العالم في رحلة مثيرة بالسيارة فقط، وبدأت في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر عامين كاملين للسفر عبر الأمريكتين فقط من باتاجونيا إلى ألاسكا، والسفر في كل أنحاء آسيا لمدة عامين ثم حول أفريقيا لمدة عامين آخرين، وفقًا لصحيفة إلـ "بي" الإسبانية في نسختها الإنجليزية. 

وخاضت هذه الأسرة كثيرًا من التحديات، منها كيفية التأقلم مع الحياة هم الخمسة في مساحة السيارة التي لا تزيد على 8 أمتار، والتعامل مع انزعاج الأطفال من خلال تقديم "روتين مختلف" كل يوم لهم، كي لا يصابوا بالملل، فالاستيقاظ يكون مبكرًا يليه تناول وجبة الإفطار، ثم تعلمهم الأم القراءة والرياضيات بينما يعتني الأب بالابن الأصغر سنًا.

وسجلت الأم لابنيها الأكبر سنا في برامج التعلم عن بعد، التابعة لوزارة التعليم الإسبانية، كبديل عن الذهاب اليومي للمدرسة، وعلى الرغم من اتباعهم لخط سير محدد للسفر حول العالم ، إلا ان الرحلة- التي ستستغرق عدة أعوام - لن تكون سهلة عليهم ابدا، هذا السبب جعل الأبوين يفكران في تسجيل كل خطوات رحلتهم لإصدار سلسلة كتب وثائقية عن رحلاتهم ليكون ربحها مساهما في تمويل باقي مغامراتهم السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من أن الإنترنت ليس متاحًا دائمًا، إلا أن العائلة كانت على اتصال مع الأقارب والأصدقاء في إسبانيا، فحين تتاح الفرصة يقومان بإرسال مقاطع الفيديو لأقاربهم ليطمئنوا عليهم، حيث أنهم كانوا معارضين لقرار سفرهم.

ترشيحاتنا

ساعة رضا يتخطى الـ 3 ملايين

عمر طاهر: الأبراج تهدد مدينة الشيخ زايد

ليفاندوفسكي: نستحق الهزيمة أمام ليفربول

حملة تبرعات للمنتخب الموريتاني تثير جدلا واسعا

رئيس الوزراء يتفقد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. اليوم

ترامب: هناك فرص جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

سؤال برلماني موجه للحكومة حول امتلاك طائرات طراز بيونج

للحد من التوتر عليكم بممارسة هذه الرياضة الذهنية

معسكر مغلق لـ سموحة بالإسكندرية استعدادا للمصري

ذبح خالته بمساعدة صديقته بـ الوراق .. جون وبسمة: الدنيا لطشت معانا فقتلناها.. صورة

جوجل وGmail يتأثران بالانقطاع العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي

الفقي: مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر وأمريكا لم تأخذ بها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019
التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟