موجة من الأمطار الغزيرة تغرق شوارع البحيرة

شهدت محافظة البحيرة هطول أمطار في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس، أغرقت شوارع القرى والمدن بالمياه، وخاصة المدن الساحلية التي تحولت شوارعها إلى برك ومستنقعات من المياه.





وتواصل محافظة البحيرة إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع تقلبات الطقس، وكل الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ وإدارات الأزمات بالديوان العام على مدار 24 لمتابعة الطقس وتلقى جميع شكاوى المواطنين وحلها أولا بأول.





وناشد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المواطنين، الاتصال الفوري بالجهات المختصة فى حالة حدوث أى مشاكل بسبب سقوط الأمطار، مطالبًا الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة الاستجابة الفورية للتعامل مع كل ما يطرأ بسبب سوء الطقس.