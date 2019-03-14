سلاف فواخرجي تكشف أسباب خلافها مع أصالة وتفاصيل محاولة اغتيالها في السودان

سلاف فواخرجي عن خلافها مع أصالة: الله يسامحها وإحنا ولاد النهارده













الفنانة السورية سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان













سلاف فواخرجي: تصريحاتي عن الغرور مجتزئة من إجابة عن سؤال مستفز













سلاف فواخرجي: الحرب في سوريا حرمتني من الظهور في الدراما المصرية













حلت النجمة السورية سلاف فواخرجي، ضيفة على برنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، حيث كشفت فيه عددا من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية وعلاقتها بالفنانين ومن أبرز ما جاء في الحوار:كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي، حقيقة وجود خلاف شخصي بينها وبين الفنانة أصالة.وقالت "فواخرجي": «أنا ما فيه يوم من الأيام كان فيه خلاف شخصي، ممكن تكون أصالة تعدت في الكلام أو عندها طريقة معينة، وفي الآخر الله يسامحها».وتابعت: «كلنا بنحتاج بعض، وهذا الوقت غير مناسب للخلافات، وكل شيء عدى لازم ننساه وإحنا ولاد اليوم، ولازم نفطر ببكرا علشان سوريا»، مؤكدا: «سوريا بتحب كل ولادها مهما كانت طباعهم أو معتقداتهم».قالت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعرضت لعملية اغتيال عام 2013 في السودان.وأوضحت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": «كنت في مهرجان للسينما للشباب، وكنت بتكرم، وكانت الحفلة دعوة عامة في حديقة».وأشارت: «وسمعت إن كانت فيه تهديدات وقت ما كنت بحضر نفسي للحفلة، واتفاجئت إن فيه مجموعة من دولة السودان ورجل أمن، أخبروني أن هناك بعض الأشخاص وضعوا مخطط معين لعملية الاغتيال».وتابعت: «أصبح هناك حماية شديدة لي، والدخول للحفل أصبح أكثر صعوبة، وأصبح هناك تقييد كبير، وأخذوا جميع الاحتياطات»، موضحة: «كان فيه شخص سوري معارض، عندما علم أن هناك عملية اغتيال لبنت بلده أبلغ عن هذه العملية، ولم أعرفه حتى الآن، وعندما سألت عنه كان هناك تحفظ».كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي، حقيقة تصريحها حول الغرور.وقالت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": «تصريحي عن الغرور كان إجابة عن سؤال تم اقتصاصه من اللقاء، السؤال غير موجود في اللقاء، وتصريحي كان إجابة عن سؤال معين».وأضافت: «أحيانا الإجابات بتكون مجتزئة، وأنا قلت أنا ممكن بدون غرور أقعد ناس في بيوتها»، موضحة: «السؤال كان فيه مشكلة، والمُذيع كان بيقولي إني بقول لصحابي إن محبة الجمهور المصري نعمة لأنه صعب الجمهور المصري يحب حد، ودائما أقول إن الجمهور المصري يتعاطى مع الفن مثل الخبز».واستطردت: «لما وصلت لقلوب الناس، حسيت إني بمرتبة كويسة، وإن ربنا بيحبني، وحجزت مكان جيد لنفسي، ولقيت محبة عند المصريين رائعة، ولما اختفيت فترة، المُذيع كان سؤاله إن نجوميتي راحت في الفترة اللي غبت فيها.قالت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعشق مصر، معقبة «مصر علي طول في قلبي»، لافتة إلى: «الظروف التي كنا عايشين فيها سبب اختياري إني أفضل في سوريا، وظروف البلد في سوريا وظروف العائلة سبب بقائي فيها».وأضافت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": «أنا لم أهاجم تمويل الخليج، وليس هناك شيء يثبت أني هاجمت الخليج، وفيه تصريحات كتير خرجت ليس لي علاقة بها».وتابعت: «معركتنا وحربنا في البلد أكبر من إني أهاجم الخليج، وعلاقتي مع الخليج جيدة جدا، وطول الوقت أعمالي يتم عرضها في المحطات الخليجية».