مواطن يشكو سوء حالة شارع أحمد سعيد في غمرة

بعث المواطن "علي مجدي" أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من سوء حالة شارع أحمد سعيد، المؤدي من غمرة إلى العباسية.





وأوضح أن شارع أحمد سعيد، وبالتحديد أسفل الكوبري أمام الكاتدرائية يعانى من وجود تكسير وحُفَر وانتشار مياه الصرف، ما يُعطِّل حركة المرور يوميًا.





وناشد أحمد محمود، المسئولين، بسرعة حل هذه المشكلة .



