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بين الناس

مواطن يشكو سوء حالة شارع أحمد سعيد في غمرة

الخميس 14/مارس/2019 - 08:13 ص
شارع احمد سعيد
شارع احمد سعيد
كريم ناصر
بعث المواطن "علي مجدي" أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من سوء حالة شارع أحمد سعيد، المؤدي من غمرة إلى العباسية.

وأوضح أن شارع أحمد سعيد، وبالتحديد أسفل الكوبري أمام الكاتدرائية يعانى من وجود تكسير وحُفَر وانتشار مياه الصرف، ما يُعطِّل حركة المرور يوميًا.

وناشد أحمد محمود، المسئولين، بسرعة حل هذه المشكلة . 

ويقدِّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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