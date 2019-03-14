علماء البيئة يحذرون: الوقت ينفد لإنقاذ الكوكب

«العالم لا يفعل ما يكفي لإنقاذه»، هذا التصريح الخطير من قبل العلماء لتقييم الجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات البيئية الخطيرة، كان صادما لكثير من المهتمين ببقاء الكوكب.





وأكدت آراء الخبراء بمؤتمر البيئة الرابع للأمم المتحدة في نيروبي بكينيا أن كوكب الأرض يواجه تحديات مدمرة، حيث يخشى العلماء من عواقب وخيمة على صحة الناس إذا لم يتم اتخاذ إجراء حقيقي للحد من التلوث البيئي، أو تقييم عالمي للجهود، أشمل وصارم عن حالة البيئة التي أنجزتها الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.





وقال البروفيسور "بول إكينز"، مؤلف مشارك في كتاب "توقعات البيئة العالمية 6" الذي تحدث على هامش المؤتمر الرابع لجمعية البيئة للأمم المتحدة في نيروبي بكينيا، إن بعض المسارات التي تحقق هذه الأهداف، تتطلب تغييرات مع مجموعة واسعة من التدابير القائمة على التحسينات التكنولوجية وتغييرات نمط الحياة والحلول المحلية للحفاظ على الكوكب.





وأكدت الحكومات المشاركة بالمؤتمر، ضرورة وضع خطة لعام 2030 لتسير الدول من خلالها على الطريق البيئي الصحيح، خاصة مع انتشار الكثير من المشاكل والتحديات البيئية والتي تتعلق بـ"تغير المناخ، والنظام الغذائي، وتلوث الهواء، وندرة المياه، وتلوث المحيط، ووفيات الأطفال".



