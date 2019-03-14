ثقافة أسوان تنظم برنامجا تدريبيا لشرح أحكام قانون الخدمة المدنية ..صور

شهد هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ختام البرنامج التدريبي لشرح أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.





وأوضح محمد إدريس أن 25 متدربا من العاملين بفرع ثقافة أسوان، استفادوا من هذا البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام خلال الشهر الجاري، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتدريب ومصر بزنس.





وأشار مدير عام فرع ثقافة أسوان إلى أنه حاضر خلال البرنامج التدريبى مجموعة من المتخصصين، حيث تم شرح لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بجانب شرح مواد قانون الخدمة المدنية وتوضيح معانى الأحكام التى تضمنها ، ومواد اللائحة التنفيذية للقانون.