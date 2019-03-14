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أخبار العالم

حملة تبرعات للمنتخب الموريتاني تثير جدلا واسعا

الخميس 14/مارس/2019 - 06:04 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعيش موريتانيا حالة من الجدل، بعد إطلاق وزارة الشباب والرياضة، حملة جمع تبرعات لمنتخب كرة القدم، لدعم مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن الموريتانيين منقسمون حول مبدأ التبرع للفريق الذي من المفترض أن يتم تمويله بواسطة وزارة الشباب والرياضة، التي لديها موازنتها لدعم الرياضة.

وجاء تأهل المنتخب الموريتاني الذي يطلق عليه اسم "المرابطون"، كمعجزة كروية، لاسيما أنه التأهل الأول في تاريخ هذه الدولة، ولدعم مشاركة المنتخب في الكان، دعت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، المواطنين إلى دعم "أبطال موريتانيا" في البطولة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلق الوزارة حملة لجمع تبرعات، ففي 2013 أطلقت- بالتعاون مع اتحاد كرة القدم- حملة لجمع ملياري أوقية "5 ملايين دولار" للمنتخب الأول، بعد تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين على حساب السنغال، محدثا حينها أول إنجاز رياضي في تاريخ موريتانيا.

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