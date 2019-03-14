شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، "فيديو" مرعبًا، صوَّرته كاميرا إحدى السيارات على طريق في كولونيا بألمانيا، يظهر طيران سقف أحد الأبنية وسقوطه فوق سيارات مارة.









وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيديو يظهر مشهدًا مفاجئًا لسقوط جزء من سقف على الزجاج الأمامي للسيارة التي التقطت فيديو طيران السقف، ولحسن الحظ، لم يصَب أحد بأذى.





وتشهد دول أوروبية عدة، أجواءً عاصفة ورياحًا شديدة وصلت سرعتها إلى 120 كلم في الساعة؛ أدت إلى اقتلاع أسطح المنازل والأشجار ووقوع حوادث كثيرة.





وقُتل رجل في ألمانيا- في حادث بسبب الطقس- إثر سقوط شجرة على سيارته، بينما تعرض كثيرون لحوادث خلَّفت أضرارًا متنوعة.





وتوقفت حركة القطارات في غرب ألمانيا بسبب الرياح الشديدة، وعُلِّق المرور على العديد من الطرق السريعة.