ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

الخميس 14/مارس/2019 - 04:54 ص
صدى البلد
حسن محرم
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، "فيديو" مرعبًا، صوَّرته كاميرا إحدى السيارات على طريق في كولونيا بألمانيا، يظهر طيران سقف أحد الأبنية وسقوطه فوق سيارات مارة.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيديو يظهر مشهدًا مفاجئًا لسقوط جزء من سقف على الزجاج الأمامي للسيارة التي التقطت فيديو طيران السقف، ولحسن الحظ، لم يصَب أحد بأذى.

وتشهد دول أوروبية عدة، أجواءً عاصفة ورياحًا شديدة وصلت سرعتها إلى 120 كلم في الساعة؛ أدت إلى اقتلاع أسطح المنازل والأشجار ووقوع حوادث كثيرة.

وقُتل رجل في ألمانيا- في حادث بسبب الطقس- إثر سقوط شجرة على سيارته، بينما تعرض كثيرون لحوادث خلَّفت أضرارًا متنوعة.

وتوقفت حركة القطارات في غرب ألمانيا بسبب الرياح الشديدة، وعُلِّق المرور على العديد من الطرق السريعة.

ترشيحاتنا

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا

ماني يسجل ومدافع ليفربول يهدي التعادل لـ بايرن ميونخ.. فيديو

قائد طراز مماثل لطائرة إثيوبيا يفجر مفاجأة حول الحادث..فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار BMW 740 بعد إلغاء الجمارك ..فيديو

باحثة تكشف تاريخ اللغة القبطية من نشأتها لإضافتها للوحة مفاتيح google.. صور

الاتحاد التونسي لكرة القدم يوافق على طلب الزمالك بشأن فرجاني ساسي

بصناعة صلاح.. ماني يضيف الثالث لـ ليفربول في شباك بايرن ميونخ.. فيديو

هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 /3 /2019 بمحافظات مصر

الكهرباء تتسبب في انقطاع الفيس بوك علي مستوي العالم

بعد هدف البايرن.. رقم سلبي لدفاع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

خطوات على طريق التقدم.. مصر تسعى لاستعادة الريادة الأفريقية.. الشهراني: أم الدنيا البوابة الرئيسية لعبور الخليج للقارة السمراء.. وخبراء يشددون: لابد من إزالة العقبات أمام القطاع الخاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟