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منوعات

اختراق أم لا.. فيسبوك يوجه رسالة لمستخدميه عن مشكلات النشر

الخميس 14/مارس/2019 - 03:55 ص
صدى البلد
حسن محرم
يواجه العديد من مستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام"، مشاكل في عملية نشر منشوراتهم عبر المنصتين، أو التعليق عليها، منذ مساء أمس، الأربعاء.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فالمشكلة لم تواجه فقط الأفراد، ولكن وصلت إلى حسابات المؤسسات الإعلامية وغيرها على المنصتين.

وعلقت شركة "فيسبوك"، على هذه المشكلات عبر حسابها على "تويتر": إنها على اطلاع بها، وتعمل على حلها، موضحة أن المشكلة ليست ناجمة عن هجمات "دي دي أو أس".

وتداول العديد من المستخدمين على مواقع التواصل رسائل ومنشورات أوضحوا خلالها أن هناك محاولات اختراق لحساباتهم، وطالبوا بعضهم البعض بالتفاعل لمنع هذا الاختراق، ونفت شركة "فيسبوك" وجود محاولات اختراق للحسابات.

ولجأ العديد من مستخدمي "فيسبوك"، إلى "تويتر" للتعبير عن المشكلات التي تواجههم على "فيسبوك"، إذ كتب أحد المغردين: "الجميع يجري باتجاه تويتر للتأكد من أن هناك مشكلة في فيسبوك وإنستجرام"، في حين كتب آخر: "الوقت الوحيد الذي استخدم فيه تويتر لأرى إن كانت المشكلة مني أو من فيسبوك".

وبحسب بيانات، فإن هناك 1.74 مليار شخص يستخدمون فيسبوك عبر هواتفهم.

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