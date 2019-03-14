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الصيادلة: 804 مرشحين للانتخابات على مستوى الجمهورية.. و23 على مقعد النقيب

الخميس 14/مارس/2019 - 10:03 ص
رئيس لجنة تلقي طلبات
رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات الصيادلة
محمد غالي
أعلن الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح، وأمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للصيادلة، عن الأعداد الأولية للمرشحين بانتخابات الصيادلة 2019.

وأوضح "الشرقاوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام 23 من الأعضاء، مجلس النقابة العامة فوق السن 44، ومجلس النقابة العامة تحت السن 42، ومنطقة القاهرة والجيزة فوق السن 14، ومنطقة غرب الدلتا فوق السن 4، ومنطقة وسط الدلتا فوق 6 منطقة شرق الدلتا تحت السن 6، ومنطقة شمال الصعيد تحت السن 6، ومنطقة جنوب الصعيد فوق السن 12، بإجمالي عدد مرشحين 157 عضو على مقاعد النقابة العامة.

وذكر أن عدد المرشحين علي مقاعد نقباء الفرعيات 117، واعضاء المجالس الفرعية فوق 252، وأعضاء المجلس الفرعية تحت 278، ووصل اجمالي مرشحين النقابات الفرعية 647 مرشحًا.

وأشار رئيس لجنة تلقي الطلبات، إلى أن إجمالي المرشحين علي مستوى الجمهورية 804 مرشحين.
الصيادلة: 804 مرشحين للانتخابات على مستوى الجمهورية.. و23 على مقعد النقيب

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