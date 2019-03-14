الرئيس الفلبيني يصف نساء بارزات في الجيش والشرطة بالعاهرات.. فيديو

واصل الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، مهاجمته للنساء في بلاده، إذ وصف سيدات بارزات من الشرطة والجيش خلال تكريمهن، بأنهن عاهرات.



وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإنه على الرغم من النجاحات التي حققنها كعناصر في الشرطة والجيش قادتهن إلى درجات التكريم، إلا أن ذلك لم يشفع لهن لدى الرئيس الفلبيني، لوصفهن هكذا.







وخلال الحفل الذي يحتفي بالنساء البارزات في إنفاذ القانون والأمن الوطني في الفلبين، وصف الرئيس الحاضرات بأنهن "بوتا"، وهي لفظة إسبانية تعني عاهرة، وقال، خلال كلمته، للحاضرات: "أنتن نساء حمقاوات".



غير أن الرئيس الفلبيني اشتكى خلال حديثه من أن النساء يحرمنه من حرية التعبير، قائلا لهن: "أنتن تنتقدن كل جملة أو كلمة أقولها".