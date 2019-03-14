حجازي يحقق رقما مميزا في فوز بروميتش بثلاثية أمام سوانزي سيتي

حقق فريق وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه، أحمد حجازي، مدافع منتخبنا المصري، فوزًا عريضًا، على سوانزي سيتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "ذا هاوثورنس"، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





سجل أهداف "وست بروميتش ألبيون"، كل من "كريس برانت، وميسون هولجيت، وجاري رودريجيز" في الدقائق 19 و54 و85 من زمن المباراة التي شهدت مشاركة أحمد حجازي من الدقائق الأولى، وقدم أداءً جيدًا حقق به رقمًا مميزًا، حيث استخلص الكرة من منافسيه 4 مرات، حيث لم يستطع أي لاعب تحقيق ذلك.





ورفع وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد سوانزي سيتي عند 47 نقطة في المركز الـ 15.