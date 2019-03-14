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أخبار العالم

عودة الكهرباء إلى فنزويلا بعد انقطاع 7 أيام

الخميس 14/مارس/2019 - 06:49 ص
صدى البلد
حسن محرم
عادت الكهرباء مجددا إلى غالبية المنازل في فنزويلا، بعد انقطاع شبه كامل استمر لأكثر من 7 أيام.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي، خورخي رودريجز، اليوم الخميس أنه تم استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء فنزويلا.

واستطرد الوزير: "اليوم تم استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني بنسبة 100%".

وعانى غالبية الفنزويليين من انقطاع الكهرباء والماء على مدار 7 أيام متسببة في أزمات كبيرة في المستشفيات والعديد من القطاعات.

وأثار انقطاع المياه والكهرباء احتجاجات واسعة في البلاد واشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وتعيش فنزويلا على واقع أزمة سياسية بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد لفترة انتقالية، وهو ما رفضه الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

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