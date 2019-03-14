عودة الكهرباء إلى فنزويلا بعد انقطاع 7 أيام

عادت الكهرباء مجددا إلى غالبية المنازل في فنزويلا، بعد انقطاع شبه كامل استمر لأكثر من 7 أيام.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي، خورخي رودريجز، اليوم الخميس أنه تم استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء فنزويلا.





واستطرد الوزير: "اليوم تم استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني بنسبة 100%".





وعانى غالبية الفنزويليين من انقطاع الكهرباء والماء على مدار 7 أيام متسببة في أزمات كبيرة في المستشفيات والعديد من القطاعات.





وأثار انقطاع المياه والكهرباء احتجاجات واسعة في البلاد واشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن.



