شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا

قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، بعد انهيار مدرسة مكونة من 3 طوابق وبها 100 طفل في ولاية لاجوس النيجيرية.





وذكرت صحيفة "إيفنينج استاندرد" البريطانية، أن عمليات إنقاذ واسعة تجرى في الوقت الحالي لإخراج الأطفال والمصابين من أسفل أنقاض المدرسة، موضحة أن المنقذين تمكنوا من إخراج 27 شخصًا حتى الآن.









وبحسب مسئولين في الولاية فإن مبنى المدرسة كان صُنف "أيل للسقوط"، ووُضع على قائمة الهدم، لكن لم يتم إخلاؤه.





ويشهد الموقع حالة من الفوضى مع تسابق الأهالي والمنقذين ورجال آخرين للبحث عن الأطفال.





وطالبت السلطات في الولاية، المواطنين، بالتراجع حتى يسمح لرجال الإنقاذ بالقيام بمهامهم، وكذلك فريق الأطباء بتقديم الرعاية السريعة للمصابين.