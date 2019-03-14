ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا

الخميس 14/مارس/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
حسن محرم
قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، بعد انهيار مدرسة مكونة من 3 طوابق وبها 100 طفل في ولاية لاجوس النيجيرية.

وذكرت صحيفة "إيفنينج استاندرد" البريطانية، أن عمليات إنقاذ واسعة تجرى في الوقت الحالي لإخراج الأطفال والمصابين من أسفل أنقاض المدرسة، موضحة أن المنقذين تمكنوا من إخراج 27 شخصًا حتى الآن.


وبحسب مسئولين في الولاية فإن مبنى المدرسة كان صُنف "أيل للسقوط"، ووُضع على قائمة الهدم، لكن لم يتم إخلاؤه.

ويشهد الموقع حالة من الفوضى مع تسابق الأهالي والمنقذين ورجال آخرين للبحث عن الأطفال.

وطالبت السلطات في الولاية، المواطنين، بالتراجع حتى يسمح لرجال الإنقاذ بالقيام بمهامهم، وكذلك فريق الأطباء بتقديم الرعاية السريعة للمصابين.

شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا
شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا
شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا
شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا

موضوعات متعلقة

مقتل 5 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مدينة "لاجوس" النيجيرية

انتشال جثة طفلة وإنقاذ شخص وزوجته من تحت أنقاض عقار المنصورة.. صور

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 5 أشخاص

إزالة منزل آيل للسقوط بالمنوفية.. صور

"صدى البلد" يرصد تجاوزات "رخص الهدم".. أغلبها "صورية ولمبانٍ غير آيلة" وتسبب انهيار العقارات المجاورة .. صور وفيديو

انتشال جثتين و3 أشخاص من تحت أنقاض منزل منفلوط المنهار

ترشيحاتنا

حملة تبرعات للمنتخب الموريتاني تثير جدلا واسعا

شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

القطب الشمالي يهدد مصير البشرية

الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات

عيش حياتك يقترب من نصف مليون في 4 أسابيع

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

الفقي: حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا وبوش الأب الأقرب إليه

عودة الكهرباء إلى فنزويلا بعد انقطاع 7 أيام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 /3 /2019 بمحافظات مصر

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار BMW 740 بعد إلغاء الجمارك ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟