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محافظات

إنشاء تجمع سكني متكامل بديلا للعشوائيات بحلايب وشلاتين

الخميس 14/مارس/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم إنشاء تجمع الروضة السكني المتكامل بحلايب وشلاتين بديلا للعشوائيات بتكلفة 450 مليون جنيه، يشمل 1500 وحدة بدوية ومدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومحلات تجارية وغيرها من الخدمات التى تهم الأهالى.

وأشار عبدالله إلى أنه يتم التخلص من المساكن العشوائية فى مختلف مدن المحافظة بتوفير وحدات ومنازل سكنية بديلة تليق بأهالينا لتوفر لهم حياه كريمة لهم ولأسرهم لتوفير بيئة جيدة لنشئ متعلم قادر على العطاء.

جدير بالذكر أن جميع الأهالى الذين تم استبدال مساكنهم بالمناطق العشوائية بمساكن جديدة أعربوا عن سعادتهم البالغة لهذا التغيير، مرحبين بشدة لكل التطوير القائم فى المحافظة وخاصة تطوير العشوائيات.
إنشاء تجمع سكني متكامل بديلا للعشوائيات بحلايب وشلاتين
إنشاء تجمع سكني متكامل بديلا للعشوائيات بحلايب وشلاتين

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