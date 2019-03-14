إنشاء تجمع سكني متكامل بديلا للعشوائيات بحلايب وشلاتين

أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم إنشاء تجمع الروضة السكني المتكامل بحلايب وشلاتين بديلا للعشوائيات بتكلفة 450 مليون جنيه، يشمل 1500 وحدة بدوية ومدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومحلات تجارية وغيرها من الخدمات التى تهم الأهالى.





وأشار عبدالله إلى أنه يتم التخلص من المساكن العشوائية فى مختلف مدن المحافظة بتوفير وحدات ومنازل سكنية بديلة تليق بأهالينا لتوفر لهم حياه كريمة لهم ولأسرهم لتوفير بيئة جيدة لنشئ متعلم قادر على العطاء.



