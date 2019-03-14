خبير مروري: هدوء نسبي في الحركة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن اليوم الخميس، يشهد هدوءا نسبيا في الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية.





وأَضاف «الشاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الحالة المرورية حتى الآن سريعة، ولكن تزداد نسيبا مع خروج الموظفين لأعمالهم وعودتهم منها.



