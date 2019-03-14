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منوعات

معاقبة بريطاني قتل طائر نورس لسرقته رقائق الشيبسي

الخميس 14/مارس/2019 - 08:00 ص
طائر نورس
طائر نورس
أ ش أ
أصدرت محكمة بريطانية حكما ضد رجل قتل طائر النورس الذي حاول سرقة رقائق البطاطس "الشيبسي" الخاصة به، بعقوبة حظر التجوال.

وكان جون ليويلين جونز "64 عاما" من مدينة كارديف عاصمة إقليم ويلز، قد "سحق" الطائر في مواجهة جدار أثناء رحلة إلى بلدة ويستون-سوبر- مير الساحلية في انجلترا، نافيا انتهاكه لقانون الحياة البرية والريف، ولكن ثبت أنه مذنب أمام محكمة شمال سومرست هذا الأسبوع.

وقالت الجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوان: "لقد اهتم أكثر برقائق "الشيبسي" خاصته أكثر مما فعله مع النورس".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المحكمة أمرت جونز بقضاء عقوبة مدتها 12 أسبوعا يمنع فيها من التجول بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا ودفع التكاليف (750 جنيها استرلينيا) وغرامة إضافية (85 جنيها استرلينيا).

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