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طاقم طائرة يطلب من راكبة الاحتشام في ملبسها.. والشركة تعتذر لها

الخميس 14/مارس/2019 - 08:02 ص
طاقم طائرة بريطانية
طاقم طائرة بريطانية
أ ش أ
طالب طاقم طائرة بريطانية إحدى الراكبات بضرورة الاحتشام في ملبسها وتغطية نفسها أو طردها من الطائرة التي كانت في طريقها إلى تنريفي في جزر الكناري بالمحيط الأطلسي.

وأبلغ طاقم الرحلة الراكبة إيميلي أوكونر "21 عاما" من مدينة برمنجهام بانجلترا، بأن عليها أن "تستر" نفسها لأن ملابسها "غير لائقة"، وهددوها بحمل حقائبها وطردها من الرحلة ما لم تضع شيئا على كتفيها، مما جعلها تشعر بالإهانة.

وقد أحاط 4 من طاقم الطائرة بإيميلي، وهي في طريقها لتمضية عطلة بجزر الكناري، و ترتدي قميصا أسود اللون عاري البطن، وسروالا أصفر، قائلين لها إن ملابسها "غير لائقة" وتسبب "إساءة" للركاب الآخرين، ولكن ابن عمها على نفس الطائرة ناولها معطفا لترتديه.

وقالت إيميلي، التي اهتمت بقصتها وسائل الإعلام البريطانية، إنها ارتدت نفس هذه الملابس في طريق عودتها من رحلتها إلى برمنجهام ولم تحدث أي شكاوى.

فيما اعتذرت شركة الطيران، في بيان لها، للراكبة، ولكنها أشارت إلى سياسة "الملابس اللائقة" في مجلتها على متن الطائرة، والتي تطبق على النساء والرجال دون تمييز.

ونشرت "إيميلي" قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعاطف معها الكثير من المتابعين.

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طاقم طائرة يطلب من راكبة الاحتشام في ملبسها.. والشركة تعتذر لها

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