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تعيين 15 معيدا بأقسام آداب العريش

الخميس 14/مارس/2019 - 08:32 ص
تعيين 15 معيدا بأقسام
تعيين 15 معيدا بأقسام كلية الاداب جامعة العريش
احمد صالح
أصدر الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش قرارا بتعيين 15 من الأوائل بدرجة معيد، حيث تم ترشيح الثلاثة الأوائل من كل قسم من الأقسام العلمية بكلية الآداب جامعة العريش من خريجي العام الجامعي 2017\2018 للتعيين على درجة معيد.

وقال الدكتور عامر سلاح الشلقامي عميد الكلية إن الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أصدر قرارا بتعيين 15 من الأوائل بدرجة معيد، بينهم طلاب انتظام وآخرين استكمال من خارج الكلية، حيث تم تعيين الثلاثة الأوائل على الأقسام بإجمالي 15 معيدا على أقسام الاجتماع واللغة الإنجليزية وآدابها والتاريخ والجغرافيا "شعبة نظم وشعبة مساحة" وكذلك اللغة الفرنسية وآدابها.

وأكد أنه تم اختيار المعينين بناء على موافقة مجالس الأقسام العلمية بالكلية وموافقة مجلس الكلية وكذلك موافقة مجلس الجامعة.

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