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منوعات

افتتاح أكبر قبة سماوية في رومانيا.. أبريل المقبل

الخميس 14/مارس/2019 - 08:03 ص
قبة سماوية
قبة سماوية
أ ش أ
تُفتتح أكبر قبة سماوية في رومانيا في حديقة حيوان مدينة براشوف بوسط رومانيا، مطلع أبريل المقب، وتعرض أفلاما متنوعة من علم الفلك والجغرافيا.

وقال مدير الحديقة إن العروض ستستغرق من 30 إلى 40 دقيقة، مما يتيح للزائرين فرصة السفر إلى الأماكن النائية على الأرض، وعلى كل كوكب من المجرة، أو مشاهدة الرسوم المتحركة التي يمكن أن تساعدهم على فهم أفضل لمفاهيم الجغرافيا والأرصاد الجوية و علم الفلك و البيولوجيا".

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 8 ملايين ليو (9ر0 مليون يورو)، وتعتبر أكبر قبة سماوية في رومانيا من حيث السعة بعدد 103 مقاعد في مدرج مساحته 300 متر مربع.

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