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قطيع من الماعز البري يتجول بوسط بلدة بريطانية بسبب سوء الطقس

الخميس 14/مارس/2019 - 08:05 ص
قطيع من الماعز البري
قطيع من الماعز البري
أ ش أ
تدفق قطيع من الماعز البري على وسط بلدة في مقاطعة ويلز البريطانية، بعدما أجبرهم الطقس السيئ على الهبوط من أماكنهم في التلال.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه شوهد عدد من القطيع الذي يزيد على المائة من الماعز الكشميري، وهو يتجول في بلدة خلنددنو الساحلية بشمال ويلز، وأوقفوا حركة المرور، وقضموا الزهور من حدائق الأهالي.

واشار مجلس مدينة كونوي، إلى أنه بشكل عام و في هذا الوقت من العام، تنزل الماعز إلى الأرض المنخفضة عن التلال بسبب سوء الأحوال الجوية الرطبة. 

وقال سكان البلدة إن هذه أبعد نقطة يغامر فيها القطيع بالوصول إلى داخل المدينة.

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