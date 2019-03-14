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اعتقال أكبر مهرب للمخدرات في البرتغال بجنوب إسبانيا

الخميس 14/مارس/2019 - 08:05 ص
اعتقال أكبر مهرب
اعتقال أكبر مهرب للمخدرات في البرتغال بجنوب إسبانيا
أ ش أ
اعتقلت الشرطة في جنوب إسبانيا رجلا يوصف بأنه أكبر مهرب للمخدرات في البرتغال بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن البرتغال.

ويأتي اعتقال فرانكليم بيريرا لوبو بعد 3 سنوات من إطلاق الشرطة القضائية بالبرتغال عملية أخيل، والتي فككت شبكة لها روابط خطيرة بين مهربي المخدرات ومفتشي الشرطة.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية على الإنترنت، أن بيريرا لوبو كان قد لفت اهتمام السلطات في أبريل عام 2016 ولكنه تمكن من الهرب في ذلك الحين.

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