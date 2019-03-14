الإكوادور تعلن انسحابها من اتحاد دول أمريكا الجنوبية

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور).
وقال مورينو ـــ في كلمة أوردها راديو (سوا) الأمريكي ــــ إن الحكومة قررت نهائيا الخروج من (يوناسور)، والتأكيد أن نصف الدول الأعضاء في المنظمة، لا تشارك في نشاطاتها ولا تسهم بأي جهد، وعلى مدى أكثر من عامين بقي منصب سكرتير عام المنظمة، "شاغرا".
وتأسس اتحاد دول أمريكا الجنوبية عام 2004، وهو منظمة سياسية واقتصادية إقليمية لبلدان أمريكا الجنوبية، وتشكل الاتحاد على أساس منظمتين كبيرتين في المنطقة وهما السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور"، ومجموعة "دول الأنديز".