الإكوادور تعلن انسحابها من اتحاد دول أمريكا الجنوبية

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور).





وقال مورينو ـــ في كلمة أوردها راديو (سوا) الأمريكي ــــ إن الحكومة قررت نهائيا الخروج من (يوناسور)، والتأكيد أن نصف الدول الأعضاء في المنظمة، لا تشارك في نشاطاتها ولا تسهم بأي جهد، وعلى مدى أكثر من عامين بقي منصب سكرتير عام المنظمة، "شاغرا".



