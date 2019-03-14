شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

تقوم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بعمل مهرجانات لتنشيط السياحة ولكن اتخذت هذه المره شكل جديد في طريقة الاحتفال، حيث استغلت مواسم الفاكهة التي تشتهر بها مصر ليكون اسم المهرجان على حسب فاكهة الموسم ويكون الاحتفال نهارا، حيث بدأت تلك الاحتفالات بمهرجان البطيخ ثم الفراولة المانجو وأخيرا البرتقال.





بقول الخبير السياحى عصام علي، في بيان، إن تلك الفكرة هى فكرة جديدة وما يلفت نظر السياح أن تفاصيل المهرجان كلها تكون بنفس لون الفاكهة التى على اسمها المهرجان وذلك فيما يخص ديكورات مكان المهرجان وتكون تلك الفكرة فرصة كبيرة ومهمة للتسويق خاصة وأن أغلب السياح يلتقون صورة واضحة بالاحتفال نهارى ويتداولوها على السوشيال ميديا ويكون ذلك سبيل دعائي ممتاز.





وكشف علاء الدين محمود، مدير أحد المنتجعات السياحية التى تنظم تلك المهرجانات، أن تنظيم مهرجانا الفواكهه نوع من الترفيه حيث يتم تقديم وجبات وعصائر متنوعة لنزلائه، ويتم اختيار الفاكهة الأكثر شعبية وانتشارًا ويقبل على تناولها السائحين.





وأضاف محمود أن تلك المهرجانات يشارك بها عدد من الشيفات من جنسيات مختلفة بثقافات متنوعة وكل منهم يدلو دلوه ويضع طريقة جديدة لتجهيز تلك الفاكهة المقترحة المهرجان الأمر الذي يثري تنوعًا كبيرة فى طرق تقديم تلك الفواكه حسب الدول المختلفة.



