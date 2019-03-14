ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

الخميس 14/مارس/2019 - 10:03 ص
مهرجانات الفواكه
مهرجانات الفواكه بالغردقة
إبراهيم جادالله
تقوم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بعمل مهرجانات لتنشيط السياحة ولكن اتخذت هذه المره شكل جديد في طريقة الاحتفال، حيث استغلت مواسم الفاكهة التي تشتهر بها مصر ليكون اسم المهرجان على حسب فاكهة الموسم ويكون الاحتفال نهارا، حيث بدأت تلك الاحتفالات بمهرجان البطيخ ثم الفراولة المانجو وأخيرا البرتقال.

بقول الخبير السياحى عصام علي، في بيان، إن تلك الفكرة هى فكرة جديدة وما يلفت نظر السياح أن تفاصيل المهرجان كلها تكون بنفس لون الفاكهة التى على اسمها المهرجان وذلك فيما يخص ديكورات مكان المهرجان وتكون تلك الفكرة فرصة كبيرة ومهمة للتسويق خاصة وأن أغلب السياح يلتقون صورة واضحة بالاحتفال نهارى ويتداولوها على السوشيال ميديا ويكون ذلك سبيل دعائي ممتاز.

وكشف علاء الدين محمود، مدير أحد المنتجعات السياحية التى تنظم تلك المهرجانات، أن تنظيم مهرجانا الفواكهه نوع من الترفيه حيث يتم تقديم وجبات وعصائر متنوعة لنزلائه، ويتم اختيار الفاكهة الأكثر شعبية وانتشارًا ويقبل على تناولها السائحين.

وأضاف محمود أن تلك المهرجانات يشارك بها عدد من الشيفات من جنسيات مختلفة بثقافات متنوعة وكل منهم يدلو دلوه ويضع طريقة جديدة لتجهيز تلك الفاكهة المقترحة المهرجان الأمر الذي يثري تنوعًا كبيرة فى طرق تقديم تلك الفواكه حسب الدول المختلفة. 

جدير بالذكر أن عددا كبيرا  من السائحين يبدون إعجابهم بالمهرجان، مؤكدين أن الف كهه المصرية لها طعم ومذاق خاص لديهم، ويحرصون على شرائها قبل مغادرتهم للغردقة.
شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة
شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة
شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة
شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة
شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

ترشيحاتنا

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

تسريبات تفضح عنصرية مذيع أمريكي.. يبرر الغزو بإهانة العراقيين.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019

إيقاف الرحلات البحرية بسبب عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر

سعر الذهب اليوم الخميس 14 مارس 2019

ذبح خالته بمساعدة صديقته بـ الوراق .. جون وبسمة: الدنيا لطشت معانا فقتلناها.. صورة

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار BMW 740 بعد إلغاء الجمارك ..فيديو

شاهد.. إسرائيل تنشر صور أقمار صناعية لمصنع صواريخ دقيقة في سوريا

طاقم طائرة يطلب من راكبة الاحتشام في ملبسها.. والشركة تعتذر لها

وزير بريطاني: خطة لحظر استخدام سخانات الغاز بحلول 2025

العراق يحكم بالإعدام على خاطفي السفير المصري في بغداد

القطب الشمالي يهدد مصير البشرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة ورفع حالة الطوارئ .. صور

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
فيديوجراف| العالم يرفض استمرار كابوس بوينج ماكس 737
الري: تعزيز القدرات البشرية الأفريقية القائمة على إدارة المياه.. فيديو
بدء مبادرة نور حياة في بني سويف.. فيديو
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟