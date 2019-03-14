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ثقافة

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 10:01 ص
ساحة مسجد أبو الحجاج
ساحة مسجد أبو الحجاج في الأقصر
علاء المنياوي
إذا كانت الدنيا كلها تعرف الأقصر على أنها مدينة الحضارة الفرعونية القديمة، فإن الأقصر بنفس القدر صنعت أيضًا تاريخا كبيرا فى الحضارة الإسلامية،وهو ما كشفه لنا د.محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.

وأضاف أن تاريخ الأقصر في الحضارة الإسلامية جزء مهم وعظيم من تاريخ هذه المدينة، ويحق لها ولأهلها أن تفتخر به كما تفتخر بآثارها الفرعونية،ونبدأ القصة بأن الأقصر هى واحدة من أشهر مدن العالم كله وذلك لما تحتويه على ما يقارب من ثلث أثار العالم وهى تبهر الزائرين بما فيها من آثار عظيمة خالدة تعود للعصر الفرعونى.

ويُذكر أن الأقصر عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم تا ابت أى الحرم أو المكان المقدس ثم أصبحت فى اليونانية تيباى وثيباى وهو الاسم الذى اشتقت منه كل الكلمات الدالة على طيبة فى اللغات الأوربية واحتفظ اسم البلدة فى العربية – طيبة – بنفس المسمى القديم. 

أما اميلينو فقال أن اسمها القبطى بابى وهى قائمة على جزء من مدينة طيبة،ويقال لها أقصرين واسمها الحالى الأقصر،وهى كلمة عربية معناها القصور حيث تشمل معابد الأقصر والكرنك،ومن أسمائها أيضًا طيبة وطيوه واسمها على لسان العامة لقصر وهو يتفق مع اسمها الحالى على لسان الأجانب.

وقد زار الأقصر فى العصر الإسلامى كثير من الرحالة العرب من أمثال ابن بطوطة فى القرن 8هـ/ 14م الذى قال عنها أن الأقصر مدينة صغيرة ولكنها حسنة وبها قبر الصالح العابد أبى الحجاج الأقصرى وعليه زاوية لعله يقصد بذلك مسجد أبى الحجاج المعروف حاليًا بالأقصر.

وقد أفاض ابن دقماق من القرن 9 هـ/ 15م فى وصفها فذكرها باسم الأقصرين وقراها ويتبعون الأعمال القوصية وأن الأقصر والبلاد التابعة لها تدر دخلا للدولة فى عصره يقدر بحوالى تسعة آلاف دينار .
‏كما أن مساحتهم ستة عشر ألفا وتسعمائة فدان وفدان واحد وتقع المدينة بالبر الشرقى من النيل وبها عنب فى غاية الكبر والحسن وكذلك مدرسة لطلب العلم الشريف ويعمل بها من الفخار الأبيض النقى الرقيق الذى ليس يعمل بديار مصر مثله ولا ما يقاربه وهو ينقل منها إلى سائر البلاد وبها ضريح سيدى الشيخ صالح أبو الحجاج الأقصرى.
وعن هذا الرجل فهو السيد يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف وينتهى نسبه إلى الإمام الحسين سبط النبى صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بأبى الحجاج ثم يضاف إلى الكنية الأقصرى نسبة إلى مدينة الأقصر حيث مستقره الأخير وقد توفى بالأقصر عام 642هـ/ 1244م فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب وكان عمره أكثر من تسعين عامًا وقد دفن بضريحة القائم فوق معبد الأقصر وله مسجد عظيم مازال قائمًا حتى الآن.
من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور
من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور
من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور
من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور
من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

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