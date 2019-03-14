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حوادث

مزارع يطلق الرصاص على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة معلف بالخانكة

الخميس 14/مارس/2019 - 09:58 ص
مزارع يطلق الرصاص
مزارع يطلق الرصاص على 3 أشخاص ظنا بسرقة معلفه بالخانكة
إبراهيم الهوارى
أصيب شخصان بطلقات نارية بالخانكة، حيث أطلق مزارع عليهما الرصاص ظنا منه بقيام المجني عليه بسرقة معلقة وحيواناته تم نقل المصابين الى المستشفى، وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى مأمور مركز الخانكة بلاغا بقيام شخصان مجهولان بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري صوب كل من حمزة م م " صاحب ورشة احذية مصاب بعدد 2 طلق ناري له وحامد ع ا " عامل أحذية بورشة الأول مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيمن إثر احتكاك طلق ناري وعادل ا ا " عامل أحذية بذات الورشة، وذلك حال سيرهم بمدق ترابي قادم من عزبة سري زمام قرية سرياقوس، يؤدي إلى طريق ترعة الإسماعيلية مستقلين السيارة ماركة كيا سيراتو قيادة الأول. 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد ا ا " مزارع ومحمد ل ا " (نجل شقيق الأول) حيث قام الأول بإطلاق وابل من الاعيرة النارية صوب المجني عليهم والسيارة قيادتهم ظنًا منه أنهم قد حضروا لمنطقة سكنه لسرقة رؤوس الماشية والأغنام من المعلف ملكه والمجاور لمنزله، وذلك لتعرضه لسرقة بعض رؤوس الماشية الصغيرة من ذات المعلف في فترات سابقة من قبل مجهولين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أيد الأول صحة تلك المعلومات وأضاف بأنه وحال تواجده بالمسجد ورد إليه اتصال هاتفي من نجلة شقيقه وأبلغته بوجود سيارة تحوم حول المعلف الأمر الذي دفعه للعودة إلي المنزل واستلال سلاح ناري (بندقية آلية) والاستعانة بنجل شقيقه وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم لاجبار مستقليها على التوقف، ما أدى إلى إصابة المجني عليهما الأول والثانى وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن بندقية آلية وتولت النيابة التحقيق.

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