شاهد.. إسرائيل تنشر صور أقمار صناعية لمصنع صواريخ دقيقة في سوريا

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس صورا لـ أقمار صناعية إسرائيلية تكشف إنشاء مصنع لإنتاج صواريخ أرض- أرض دقيقة شرق مدينة طرطوس السورية، في منطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري وقريبة من القوات العسكرية الروسية.



وأوضحت "معاريف" إن الصور التقطت عبر الأقمار الصناعية لشركة "isi" الإسرائيلية وهى تؤكد الشكوك السابقة والتي وردت بتقارير استخبارية بإنشاء هذا المصنع.



وقالت "معاريف" إن الصور التي التقطت، تؤكد ما ورد في تقرير للقناة 12 بداية شهر فبراير الماضي، والذي زعم أن المخابرات الإسرائيلية رصدت محاولات سرية إيرانية لإنشاء مصنع للصواريخ الدقيقة والمتطورة في سوريا، وإن المصنع يبعد فقط 8 كيلومترات شمال الحدود اللبنانية، مرجحة أن اختيار موقع مصنع الصواريخ لتسهيل عملية نقلها إلى حزب الله.



وتابعت "معاريف" أن شركة "isi" الإسرائيلية قالت في تقريرها إنها رصدت شاحنات عند مدخل الموقع في الأشهر الأخيرة الماضية، بالإضافة إلى بناء خزان مياه جديد في الموقع، ما يدل على أن الموقع فعال.