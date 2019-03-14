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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 09:57 ص
سمر صالح
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 فلسطينياً خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال موقع "والاه" العبري، إن الجيش اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية، مشيرًا إلى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل.

وذكر الموقع العبري، إن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت الليلة، على كارلو ومسدس وذخيرة بعدة قرى وسط وجنوب الضفة الغربية، وقامت بمصادرتها، وأن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، 5 شبان فلسطينيين تسللوا من جنوب قطاع غزة، إلى الأراضي الإسرائيلية.

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