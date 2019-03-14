أمطار متفرقة وطقس سيئ بالدقهلية.. وتوقف حركة الصيد

تشهد محافظة الدقهلية، الخميس، طقسًا سيئًا وغير مستقر مع برودة شديدة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، أدت إلى سقوط أمطار على أنحاء المحافظة مع رياح شديدة باردة اجتاحت المراكز والقرى، وأغلق العديد من الباعة محلاتهم بسبب الرياح والأمطار.





وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة فى فترة النهار وشهدت عدداً من المدارس إقبالاً ضعيفاً من جانب الطلاب.



