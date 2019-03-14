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محافظات

أمطار متفرقة وطقس سيئ بالدقهلية.. وتوقف حركة الصيد

الخميس 14/مارس/2019 - 09:59 ص
امطار متفرقة وطقس
امطار متفرقة وطقس سئ بالدقهليه وتوقف خركة الصيد
همت الحسينى
تشهد محافظة الدقهلية، الخميس، طقسًا سيئًا وغير مستقر مع برودة شديدة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، أدت إلى سقوط أمطار على أنحاء المحافظة مع رياح شديدة باردة اجتاحت المراكز والقرى، وأغلق العديد من الباعة محلاتهم بسبب الرياح والأمطار.

وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة فى فترة النهار وشهدت عدداً من المدارس إقبالاً ضعيفاً من جانب الطلاب.

ورفعت الأجهزة التنفيذية من إجراءاتها تحسبًا لأي هطول غزير للأمطار فيما انتشرت سيارات كسح المياه في المناطق التي تشهد تجمعات مياه، بينما قامت شركة الكهرباء بعمل الصيانة اللازمة لأسلاك الكهرباء والأعمدة.

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