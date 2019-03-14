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اقتصاد

اليوم.. هيئة الاستثمار تبدأ العمل بدليل المستثمر

الخميس 14/مارس/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
علياء فوزى
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دليل المستثمر للعمل في المناطق الاستثمارية، والذي ستبدأ الهيئة العمل به من اليوم.

يتضمن الدليل الخطوات التفصيلية لإقامة منطقة استثمارية من حيث المستندات المطلوبة والرسوم، وإجراءات اعتماد أو تعديل المخطط العام للمنطقة الاستثمارية، وكذلك إجراءات استصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية.

هذا بالإضافة لإجراءات الموافقة على إقامة مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار تراخيص البناء والهدم وعمل المطابقات البنائية، واستصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط وتراخيص مزاولة النشاط.

كما يحتوي الدليل على النماذج المستخدمة لإنشاء المنطقة الاستثمارية وإدارتها واعتماد المشروع من مجلس إدارة المنطقة وتراخيص المرافق.

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