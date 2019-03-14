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أخبار العالم

غضب في إثيوبيا بعد سخرية مذيع من حادث تحطم الطائرة المنكوبة.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 09:57 ص
طائرة تابعة للخطوط
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
أحمد قاسم
أثار المذيع الكيني، دان موفانجي، موجة غضب عنيفة في إثيوبيا بعد سخريته من الطائرة المنكوبة التي تحطمت يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن وفاة 157 شخصًا، وذلك على التلفزيون الكيني الرسمي.

وظهر "موفانجي"، وهو يقدم تقريرًا عن الحادث المأساوي، بينما تظهر على الشاشة الخلفية طائرة عليها شعار الخطوط الجوية الإثيوبية وهي تحترق بالجو وتسقط فيما بعد وينبعث دخان منها، فما كان من المقدم أن لوح بيده لإبعاد الدخان لانزعاجه.

واعتبر المشاهدون أن هذا السلوك غير أخلاقي وهو استهزائي بالمأساة التي حصلت، فيما اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقدم البرنامج بأنه يفتقر إلى التعاطف مع الناس خلال ظروفهم ومحنهم الصعبة، وذلك على الرغم من أن قناة "إن.تي.في" الكينية قدمت اعتذارًا رسميًا للمشاهدين.

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