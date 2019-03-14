مؤتمر شباب الباحثين بجنوب الوادى يوصي بنشر بحوثهم العلمية

أوصى مؤتمر شباب الباحثين بجامعة جنوب الوادي، بضرورة الاهتمام بشباب الباحثين وإكسابهم الخبرات اللازمة لتنمية مهاراتهم البحثية وضرورة الاهتمام بالنشر العلمي لبحوثهم.



جاء ذلك في نهاية فعاليات مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الدراسات الإنسانية والاجتماعية وتحديات العصر"الدوره الخامسة" الذى أقيم بجامعة جنوب الوادي فى الفترة من 12 إلى 13 مارس 2019، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون للدارسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتورة هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.



كما أوصى المؤتمر، بتشجيع التعاون بين الباحثين فى الجامعات المختلفة وبين الباحثين فى التخصصات المتنوعة للاستفادة المعرفية ودعم روح الفريق فى البحث العلمى.