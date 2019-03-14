الري: تعزيز القدرات البشرية الأفريقية القائمة على إدارة المياه.. فيديو

قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الدورات التدريبية التي تقيمها المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة والتابعة للجامعات المصرية لعدد من الدول الإفريقية، من شأنها رفع الوعي والقدرات التدريبية والعملية للمتدربين.



وأضاف "خفاجي" خلال مداخلة هاتفي له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن تلك التدريبات تأتي في مجال إدارة الموارد المائية بشكل عام، وفي مجال مراقبة ونمذجة نوعية المياه بشكل خاص، ما يعني حماية المياه من التلوث، حيث أن هناك الكثير من الدول الأفريقية ودول حوض النيل تعاني من تصريف الصرف الصحي في المياه، الأمر الذي يؤدي إلى تلوثها.



وأشار "خفاجي" إلى أن الدورة الختامية اليوم تشهد حضور 31 متدربا من 21 دولة إفريقية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية ومراعاتها لما لدى الدول الإفريقية من شؤون الإدارة المائية ، واهتمامها تعزيز القدرات البشرية القائمة على إدارة تلك الموارد.

