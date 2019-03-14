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اقتصاد

حاتم بكر: نجاح المشروعات في مصر جعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية

الخميس 14/مارس/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد حاتم بكر عضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي‏ وعضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري السويسري، أن مصر من أهم الدول على مستوى العالم استقبالا للاستثمار الأجنبي، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أهم أنواع التدفقات المالية والاقتصادية، حيث يعد أحد العوامل الهامة لزيادة معدلات النمو من خلال المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر يبحث عن البيئة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والبشرية المناسبة لنجاح العمليات الإنتاجية بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، ولذلك فهو ينتقل إلى الدول المضيفة التى يتوافر بها مناخ الاستثمار الملائم الذى يحقق فيه أكبر عائد صافي بعد تغطية كافة التكاليف، ومصر الآن من أهم الدول التى لديها مقومات عظيمة لاستضافة الاستثمار الخارجي.

وأضاف أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر، يعتبر أحد المقومات العظيمة لوجود الاستثمار الأجنبي، حيث أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعتبر شرطًا ضروريًا لا يمكن الاستغناء عنه، ويمنع غيابه وجود الاستثمارات حتى في حالة تعاظم العائد المتوقع منها، كما أن فرص نجاح المشروعات في مصر جعلها أكثر جذبًا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 بلغ نحو 92 مشروعا، لتأتي أيضًا في المرتبة الأولى بين دول كثيرة كما أن هذه الأرقام في تزايد مستمر وبشكل منطقي.

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