أمين الفتوى يوضح معنى أن صفات الله توقيفية

يجيب الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه ( ما معنى ان صفات الله توقيفية؟).



وأضاف ممدوح، قائلًا : أنه لا يستطيع الإنسان ان يصف الله بشئ إلا ما وصف الله به نفسه فرب العزة له صفات يثبتها العقل ثم النقل،كالعلم والقدرة والإرادة.



وأشار الى أنه لا يجوز للإنسان أن يصف الله بصفة غير الوارد لأنها توقيفية أى يقف حيثما جاء به الشرع، فلا يصح للإنسان إن يصف الله بما لم يصف الله نفسه به.