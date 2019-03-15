جنة خضراء على أرض سيناء .. المزارع تغزو الوديان والفواكه تسر الناظرين





وأضاف المحافظ أننا ملتزمون بتوجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في تنمية سيناء وتحويلها من صحراء جرداء الى مسطحات خضراء منتجة للخضر والفاكهة والاسماك.



وأضاف المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء أننا قمنا بإنشاء 12 مزرعة نموذجية وشاملة في 5 مدن هي أبورديس والطور وكاترين وابوزنيمة ورأس سدر تنتج الخضار والفاكهة والبلح الحياني والسكوتي والبارحي ونوعين من الأسماك هي البلطي والبوري، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا انشاء مزرعة نموذجية وشاملة كبري في مدينة طور سيناء.



وأشار المهندس سيد فهمي رئيس جهاز تعمير جنوب سيناء إلى أن التعمير انتهى من إنشاء 12 مزرعة نموذجية منتجة حتى الآن وجارى إنشاء أكبر مزرعة في وادي ميعر طور سيناء علي مساحة 100 فدان.





وأوضح فهمى أن توزيع هذه المزارع كالاتي : 2 مزرعة في الطور هما مزرعة شباب الوادي ومزرعة ميعر و5 مزارع في أبورديس في وديان "نسرين ومكتب وابوغراقد 1 وابوغراقد 2 وابوغراقد 3 ومزرعة واحدة في الشيخ عواد بكاترين و2مزرعة في ابو زنيمة في تال والبدع و2 مزرعة في رأس سدر في ابوصويرة والرينا".



ويشير المهندس السيد سعيد مدير عام الزراعة والتشجير والمسئول عن مشروع التنمية المتكاملة بجهاز تعمير جنوب سيناء إلى أنه يجري الآن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمزرعة الطور على مساحة 25 فدانا من إجمالي المساحة البالغة 100 فدان، وسيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة 19 مارس المقبل وتضم المزرعة 5 أفدنة تكعيبات عنب و2 صوبة خضار كل منها على مساحة واحد فدان، بالإضافة إلى 2000 نخلة بلح بارحي، كل هذا بالإضافة إلى 8 أحواض سمك مساحة الحوض الواحد 5000م2 يسع الحوض من 80 ألفا – 90 ألف ذريعة سمك تعطي انتاج من 20 – 25 طن سمك وسيتم ري النخيل ولفاكهة بالناتج من أحواض السمك، حيث إنها تحتوي على أسمدة مفيدة.



ويضيف سعيد أن هناك مزرعتين منتجتين في مدينة الطور هما الاولي مزرعة شباب الوادي، في وادي ميعر منتجة حاليا وهي علي مساحة 65 فدانا تضم 20 صوبة خضار و2 فدان ارض مكشوفة مزروع بها كنتالوب وكوسه وبطاطس و500 نخلة حياني وسكوتي بلدي، كما تضم المزرعة زيتون ومانجو وتين ، وبجانب هذه المزروعات يوجد مزرعة سمكية علي مساحة 3500م2 ومزرعة أغنام على مساحة فدان واحد وهذه المزرعة تخدم 75 أسرة بوادي ميعر.



اما (المزرعة الثانية في ميعر وهي 30 يونيو) على مساحة 55 فدانا وهي تنتج أيضا للفاكهة والزيتون والتين والمانجو وتضم 500 نخلة بار حي و20 صوبة زراعية تحتوي علي فلفل وخيار وفاصوليا وطماطم ومساحة 3 أفدنة زراعة مكشوفة من الكنتالوب والشهد والبسلة، كما يوجد بالمزرعة 3 احواض سمك منها 2 حوض تربية والثالث صرف.



وعن إجمالي إنتاج هذه المزارع يقول المهندس السيد سعيد ان اجمالي عدد الصوب الزراعية بلغ 200 صوبة تنتج من 200 الى 300 طن خضراوات وبلغ إجمالي النخيل البارحي 5000 نخلة تنتج 250 طن بلح ، كما بلغ اجمالي احواض السمك 17 حوضا تنتج من 80 الى 100 طن سمك من البلطي والبوري.





ويوضح أن ذريعة السمك يتم وضعها في أحواض السمك في شهر مارس من كل عام وبعد فترة 6 أشهر يتم جمعها في شهر سبتمبر وبالتالي تكون دورة واحدة لإنتاج الأسماك، وهكذا تحولت التجمعات البدوية والوديان الي تجمعات منتجة بدلا من تجمعات مستهلكة وتحولت الصحراء الجرداء الي مسطحات منتجة خضراء.



وأكد البدو، من سكان تلك المناطق انهم سعداء باهتمام الدولة بالزراعة فى الوديان والتجمعات البدوية حتى يستقر سكان الوديان ولا ينتقلون للمدن وقال عودة ابو عفنان شيخ قبيلة الحويطات بطور سيناء أن الزراعة أساس التنمية والاستقرار ولابد من زيادة الرقعة الزراعية فى كل الوديان، حيث إن أرض جنوب سيناء كلها صالحة للزراعة مع توفر المياه الجوفية والطقس المناسب.

لم يكن أحد يتخيل أن تتحقق أغنية الفنان عبد الحليم حافظ "الأرض اللى فى الصحراء عاوزينها تبقى خضراء"، فى عمق الجبال والوديان، وعلى أرض الواقع وتصبح الصحراء فى جنوب سيناء مزارع خضراء تنتج الخير الكثير من الخضراوات والفاكهة، وذلك بعد قيام جهاز تعمير سيناء بإنشاء 12 مزرعة نموذجية فى أعماق الجبال والوديان لتشغيل أبناء سيناء وتوطينهم داخل ذلك العمق الاستراتيجى، وأصبح بدو الوديان راغبين فى الاستقرار بتلك الوديان بعد توفر العمل والطعام.ويجري الآن إنشاء مزرعة نموذجية وشاملة بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء العاصمة، وذلك على مساحة 100 فدان، وذلك عن طريق جهاز تعمير سيناء.أكد اللواء خالد فودة المحافظ أن المزرعة تضم خضراوات ونخيلا وفاكهة واحواض اسماك وهي ضمن سلسلة مزارع لتعمير الصحراء في الوديان والتجمعات البدوية وتحويلها الى وديان منتجة.