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رياضة

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

الخميس 14/مارس/2019 - 11:44 ص
المبادرة العالمية
المبادرة العالمية للدراجات الهوائية
أ ش أ
انطلقت اليوم الخميس في الكويت المبادرة العالمية للدراجات الهوائية، والتي تستمر ثلاثة أيام ، بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية باستخدام الدراجة الهوائية؛ وذلك بمشاركة 85 دراجا يمثلون فرقا من ثمان دول، في مقدمتها مصر.

وقالت ممثلة المبادرة في الكويت سارة الحبيل - في مؤتمر صحفي - إن المبادرة العالمية للدراجات الهوائية، التي يقع مقرها ألمانيا، تأسست عام 2008، لتحقيق أهداف عالمية ذات عائد اجتماعي، وتعد وسيلة لنشر الوعي ومساندة الجهات الإنسانية، موضحة أن الكويت تعد أول دولة خليجية تحتضن هذا الحدث، بعد أن أقيمت في أكثر من 16 دولة حول العالم.

وأضافت أن المبادرة التي تحمل شعار (نحن نقود الدراجات الهوائية لسبب) تشهد مشاركة فرق من مصر، والسعودية، وعمان، والأردن، وقطر، وبريطانيا، والهند، إضافة إلى الكويت، مشيرة إلى أنها ستجوب الكويت شمالا وجنوبا، لقطع مسافة تصل إلى 350 كيلومترا.

من جانبها، قالت مديرة العمليات والمشروعات للمبادرة شريفة الفقعان إن المنظمين عملتا على ضمان إجراءات الأمن والسلامة لجميع الفرق، مثمنة جهود كل الجهات الكويتية ذات العلاقة بإنجاح هذه الفعالية.

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