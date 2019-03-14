انقلاب مقطورة محملة بالمياه بطريق أسيوط الفيوم الغربى وإصابة السائق

أصيب سائق بالفيوم بأصابات متفرقة فى حادث إنقلاب مقطورة "فنطاس"تابعة لشركة رصف بطريق مصر ـ أسيوط الغربي بعد بوابة دهشور اتجاه اسيوط ـ بدائرة مركز طامية.





تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بانقلاب السيارةرقم 5813 د أ س بمقطورة " فنطاس " تابعة لاجدى الشركات الخاصة ، محملة ب 10 متر مكعب مياه غير صالحة للشرب تستخدم في اعمال الرصف ، قيادة "هيثم إبراهيم محمود"(30 سنه ) مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.





أكدت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأيسر الأمامي، ما ادي لانقلاب السيارة واصطدامها بالحاجز اخرساني للجزيرة الوسطي وتسريب كامل حمولتتها من المياه ،دون حدوث تعطيل للحركة المرورية بالطريق.



