ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

انقلاب مقطورة محملة بالمياه بطريق أسيوط الفيوم الغربى وإصابة السائق

الخميس 14/مارس/2019 - 11:34 ص
انقلاب مقطورة
انقلاب مقطورة
الفيوم - نبيل أبو السعود
أصيب سائق بالفيوم بأصابات متفرقة فى حادث إنقلاب مقطورة "فنطاس"تابعة لشركة رصف بطريق مصر ـ أسيوط الغربي بعد بوابة دهشور اتجاه اسيوط ـ بدائرة مركز طامية.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بانقلاب السيارةرقم 5813 د أ س بمقطورة " فنطاس " تابعة لاجدى الشركات الخاصة ، محملة ب 10 متر مكعب مياه غير صالحة للشرب تستخدم في اعمال الرصف ، قيادة "هيثم إبراهيم محمود"(30 سنه ) مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

أكدت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأيسر الأمامي، ما ادي لانقلاب السيارة واصطدامها بالحاجز اخرساني للجزيرة الوسطي وتسريب كامل حمولتتها من المياه ،دون حدوث تعطيل للحركة المرورية بالطريق.

وتم نقل المصاب لمستشفي الهرم التخصصي وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2019 والقنوات الناقلة

التحقيق مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أمام القضاء الأمريكي

مجموعة إماراتية تضخ 100 مليون دولار في مشروع إنتاج السكر غرب المنيا

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

أسرع 3 مشروبات لبطن مسطح في أقصر وقت

لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

غرامة مثيرة للجدل على الصحفيين حال تخلفهم عن المشاركة بالانتخابات

سعر مواد البناء اليوم الخميس 14 مارس 2019

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

السكة الحديد تنفى وجود حريق في قطار منوف

مفاجأة.. هرمون الحب يعالج التوحد وفقدان الشهية.. فيديو

رئيس الوزراء الجزائري: تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة قريبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الأفريقي .. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة ورفع حالة الطوارئ .. صور

فيديو

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل
الشهاوي: الشائعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بحروب الجيل الرابع.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
مسئول تركي يتجاهل صوت الأذان خلال مؤتمر جماهيري.. فيديو
خبير معلومات يكشف علاقة بطء الإنترنت بـ تعطل الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟