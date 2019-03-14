برلماني: إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمطروح

أكد النائب البرلماني عن محافظة مطروح مهدي العمدة، أنه تمت الموافقة على اقتراح إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمطروح العاصمة، بحضور ممثل وزارة العدل وممثل عن وزارة التخطيط وممثلاً عن محافظة مطروح.





وأضاف أن إنشاء طب شرعي بمطروح سيعمل على الحد من معاناة المواطنين بمطروح ومراكزها الثمانية وخصوصًا المراكز الأكثر بعداً مثل مركز سيوه الذي يبعد بأكثر من 620 كم من اقرب فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية وهو الكائن بمحافظة الإسكندرية.



