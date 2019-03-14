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محافظات

برلماني: إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمطروح

الخميس 14/مارس/2019 - 01:09 م
انشاء فرع لمصلحه
انشاء فرع لمصلحه الطب الشرعي والادله الجنائيه بمطروح
ايمن محمود
أكد النائب البرلماني عن محافظة مطروح مهدي العمدة، أنه تمت الموافقة على اقتراح إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمطروح العاصمة، بحضور ممثل وزارة العدل وممثل عن وزارة التخطيط وممثلاً عن محافظة مطروح.

وأضاف أن إنشاء طب شرعي بمطروح سيعمل على الحد من معاناة المواطنين بمطروح ومراكزها الثمانية وخصوصًا المراكز الأكثر بعداً مثل مركز سيوه الذي يبعد بأكثر من 620 كم من اقرب فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية وهو الكائن بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء قسم شرطة ثان بمطروح العاصمة لتنمية مدينة مطروح وازدياد عدد سكانها مما تطلب إنشاء قسم ثان لخدمة أبناء مطروح وتيسيرًا عليهم وحفظ الأمن والأمان لأهالي المدينة التي شهدت في السنوات الأخيرة ازدياد سكانها بشكل ملحوظ.

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