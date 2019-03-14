أنت القمة.. مؤتمر تثقيفي ينظمه اتحاد طلاب جامعة سوهاج

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بفعاليات مؤتمر "أنت القمة"، والذي نظمه اتحاد طلاب الجامعة علي مدار يومين بالتعاون مع أسرة روافد، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.









وأشاد رئيس الجامعة في بداية كلمته بالأنشطة المختلفة التي ينظمها طلاب الاتحاد علي مدار العام الدراسي، مؤكدًا أن الجامعة تحرص باستمرار علي تقديم الدعمين المادي والمعنوي لكافة الأنشطة الطلابية حتى يتم تنفيذها على أكمل وجه لخدمة الطلاب وبصورة تليق بالجامعة.





وقال عزيز إن موضوع المؤتمر المتعلق بكليات القمة القاع من الموضوعات الهامة والجديرة بالنقاش لتغيير الثقافة التقليدية التى تظهر آثارها بشكل سلبى علي الطلاب في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة سيطرت على الأسرة المصرية من جميع طبقات المجتمع وهو الاهتمام بالكليات العلمية فقط، وهذا مفهوم خاطئ إلى حد كبير.





وأوضح عزيز أن جميع الكليات متساوية فى الأهمية، ولكن النجاح يعتمد علي اختيار المجال الذي يناسب قدرات الطالب، حتي يستطيع ان يبدع به وينطلق لتحقيق أهدافه والمساهمة في تنمية الوطن في المستقبل.



