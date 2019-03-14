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تعليم

أنت القمة.. مؤتمر تثقيفي ينظمه اتحاد طلاب جامعة سوهاج

الخميس 14/مارس/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
خالد رياض
شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بفعاليات مؤتمر "أنت القمة"، والذي نظمه اتحاد طلاب الجامعة علي مدار يومين بالتعاون مع أسرة روافد، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.


وأشاد رئيس الجامعة في بداية كلمته بالأنشطة المختلفة التي ينظمها طلاب الاتحاد علي مدار العام الدراسي، مؤكدًا أن الجامعة تحرص باستمرار علي تقديم الدعمين المادي والمعنوي لكافة الأنشطة الطلابية حتى يتم تنفيذها على أكمل وجه لخدمة الطلاب وبصورة تليق بالجامعة. 

وقال عزيز إن موضوع المؤتمر المتعلق بكليات القمة القاع من الموضوعات الهامة والجديرة بالنقاش لتغيير الثقافة التقليدية التى تظهر آثارها بشكل سلبى علي الطلاب في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة سيطرت على الأسرة المصرية من جميع طبقات المجتمع وهو الاهتمام بالكليات العلمية فقط، وهذا مفهوم خاطئ إلى حد كبير.

وأوضح عزيز أن جميع الكليات متساوية فى الأهمية، ولكن النجاح يعتمد علي اختيار المجال الذي يناسب قدرات الطالب، حتي يستطيع ان يبدع به وينطلق لتحقيق أهدافه والمساهمة في تنمية الوطن في المستقبل.

وقال طارق العمدة رئيس اتحاد طلاب الجامعة ان المؤتمر تضمن محاضرات تثقيفية وجلسات نقاشية حاضر به كل من شريف شحاتة استشاري تدريب و محمود قاسم مسئول برامج تعليمية وحسام حداد مدرب تنمية بشرية، إلى جانب عرض قصص نجاح وتجارب متميزة لنماذج طلابية من مختلف الكليات.

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